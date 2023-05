Maduro corrigió el aumento del bono tras evidente descontento de trabajadores: Así quedó a partir de ahora

A las 7 de la mañana de este martes, Nicolás Maduro publicó un video en el que corrige el aumento en el “Bono de guerra económica”, que este domingo había ubicado en 20 dólares, para llevarlo a 30 dólares, lo que sumado a cestatickets de 40 dólares, totaliza en 70 dólares el pago mensual a los trabajadores de la administración pública.

No se sabe si se trata de un error de Maduro o si se debió a la pita que, según varios videos publicados en redes sociales, recibió durante su discurso a sus seguidores en la marcha del Día del Trabajador en Caracas.

Allí Maduro dijo que el ajuste era 40 dólares para cestatickets y 20 dólares para el “bono de guerra”, lo que representaba un ajuste de apenas 13 dólares, en un país demolido por una inflación de más de 300 por ciento.

Pero poco antes de la 7 de la mañana Maduro apareció en redes firmando un decreto con el siguiente mensaje:

“¡Buenos Días Venezuela! Amanecimos firmando el decreto de los aumentos del Cestaticket a 40 $ y del Bono de Guerra Económica para que llegue a 30 $ mensuales, bajo el concepto de la indexación, para un total de 70 $ más el salario. Es un esfuerzo tremendo en defensa del salario de las y los trabajadores, a pesar de la guerra económica brutal contra nuestro pueblo. ¡Al trabajo nadie la gana!”, dice el texto que acompaña el video en el que firma el decreto.

El bono que ajustó Maduro se deposita en la cuenta bancaria de todo aquel que esté registrado en el Sistema Patria (un sistema diseñado por los chinos como una especie de control social), y no a todos los trabajadores por igual.

Para la ONG Provea consideró el ajuste como una burla. Ni el cestaticket ni el bono forman parte de las prestaciones que acumulan los trabajadores para cuando llegue el cálculo de retiro.

Este 1 de mayo, Día del Trabajador, Maduro no solo desoyó a un colectivo que dice representar, sino que usando la fuerza pública impidió el paso de la marcha hacia el centro de Caracas y no aumentó los sueldos.

Como en los tiempos de mayor represión, la Policía Nacional Bolivariana desplegó el “murciélago” para evitar que la marcha que salió desde Plaza Venezuela y la Universidad Central de Venezuela se dirigiera hasta su objetivo: La Fiscalía General de la República.

Esta vez no hubo enfrentamiento. No hubo intención o ya no quedan fuerzas. Los jubilados y pensionados rogaron por la colaboración de los funcionarios pero no hubo éxito, se tuvieron que conformar con corear consignas hasta el inicio de la avenida Bolívar en contra del opresor que los tiene ganando tres dólares al mes, el sueldo más bajo de todo el continente.