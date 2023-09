"Antes no podía hablar con ella”: Bad Bunny reveló detalles inéditos sobre su relación con Kendall Jenner

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló detalles inéditos sobre su aparente romance con la modelo estadounidense Kendall Jenner.

Durante una entrevista con el medio Vanity Fair, el intérprete de ‘Where she goes’ habló sobre varios aspectos de su vida personal, incluyendo su privacidad y los rumores sobre su relación con Jenner.

Respecto a las críticas de sus seguidores por no revelar detalles de su vida amorosa, Bad Bunny dijo que no estaba interesado en aclarar nada ya que no tiene “ningún compromiso de aclararle nada a nadie”.

“No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo. No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”, indicó el cantante.

Pese a que el artista no dio muchos detalles sobre su aparente romance con la modelo, dijo que todavía no está interesado en casarse y ni en tener hijos, aunque es consciente de que en algún momento “debía sentar cabeza”.

Asimismo, reveló que pese a que él hablaba inglés, el idioma se había convertido en un inconveniente al momento de comunicarse con la modelo.

“Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español, sin embargo, con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas. Con una de ellas, antes no podía hablar con ella”, dijo Bunny.

Benito recalcó que “hoy en día, todo el mundo es un paparazzi y que “nadie respeta la privacidad de nadie”, es por eso que no le gusta hablar de su relación o sobre algún aspecto que tenga que ver con su pareja.

El ganador de tres Grammy anglos y nueve Grammy latinos puntualizó que “hay gente que piensa que los artistas tienen que aguantar que opinen sobre sus vidas".

"Yo no tengo por qué aceptar cualquier cosa por haber querido ser un artista. Al fin y al cabo, si me escuchas es porque quieres hacerlo. Yo no te obligo a hacerlo”, recalcó.