Las duras palabras de Bad Bunny para aquellos que no creen que tenga derecho a la privacidad por ser artista

El cantante puertorriqueño Bad Bunny recientemente concedió una entrevista en la que habló sobre su música, los fans, las redes sociales y su relación con la modelo Kendall Jenner.

El intérprete de ‘Tití me preguntó’ le concedió una entrevista al medio Vanity Fair en la que conversó sobre varios temas importantes relacionados con él y su música, sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fueron las duras palabras que dio sobre los fanáticos.

Durante su diálogo con el medio, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, fue cuestionado sobre su pensamiento acerca de la privacidad que tienen los artistas y cómo algunos fanáticos creen que no poseen este derecho al ser personajes públicos.

El reguetonero de 29 años expresó que no le gusta que sus fans pretendan ejercer control sobre él o algún aspecto en particular de su vida y que por eso considera que “no saben cómo te sientes, cómo vives, no saben nada y lo cierto es que no quiero que lo sepan”.

El ‘Conejo malo’ aseguró que no le interesa tener que estar aclarando algo relacionado con su vida porque no tiene el compromiso de hacerlo.

VEA TAMBIÉN Casio reveló el impacto que tuvo la canción de Shakira con Bizarrap para la compañía o

“La verdad es que no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún tipo de compromiso al respecto. Yo lo tengo claro, mi amigo Jomar lo tiene claro y mi madre también. Ellos son los únicos a los que les debo explicaciones. A Juliana Dominguez, de Mississippi (seguramente un nombre aleatorio cualquiera) no necesito aclararle nada. Nunca. Con respecto a nada”, añadió.

El ganador de tres Grammy anglos y nueve Grammy latinos, puntualizó que “hay gente que sostiene que los artistas tienen que aguantar eso. Yo no tengo por qué aceptar cualquier cosa por haber querido ser un artista. Al fin y al cabo, si me escuchas es porque quieres hacerlo. Yo no te obligo a hacerlo”.

Sin embargo, el amigo de Bad Bunny, quien también estuvo en la entrevista, explicó que muchas veces “la gente no se da cuenta de cuánto piensa Benito en sus fans” y que lo que hace dentro del estudio de grabación es para él, pero lo que sale es para sus fans.

Sobre su relación con Kendall Jenner, Benito expresó que es un tema que le molesta, puesto que para él “hoy en día, todo el mundo es un paparazzi”, además de que “nadie respeta la privacidad de nadie”.

Además, se negó a hablar más sobre su tan comentada relación con la menor de las Jenner o sobre algún aspecto que tenga que ver con su pareja.

El boricua señaló que para él las redes sociales son una “putada” debido a que “pones algo ahí y ya se queda para siempre. Joder, puede que en el futuro no te sientas como te sentías ese día y veas la foto y pienses '¿pero por qué narices publiqué eso?'”.

Bad Bunny también habló sobre su futuro en la música, su activismo tanto en redes sociales como en las calles, cómo se ve a sí mismo como artista e incluso dio a entender que lanzará un nuevo álbum en noviembre de este año.