Novio de Taylor Swift habla sobre su aparición en uno de los shows del Eras Tour y revela cuál era su mayor preocupación

Travis Kelce, jugador de la NFL y novio de la cantante Taylor Swift, reveló detalles de su participación en uno de los shows de la cantante en Reino Unido.

El pasado 23 de junio, la artista sorprendió a sus fanáticos al dar un paso más allá y subir a su novio al escenario en la última presentación de la primera tanda de conciertos del 'Eras Tour' en territorio inglés.

En videos que se difundieron en redes sociales se ve al jugador de fútbol americano actuando junto a su novia y a varios bailarines ante una multitud en el estadio Wembley de Londres.

Con un sombrero de copa y un frac negro, el deportista estadounidense subió a la tarima y cargó a Swift entre sus brazos como parte de una puesta en escena.

Posteriormente, la acostó sobre un sillón rojo y se abanicó mientras que los bailarines ayudaban con el cambio de vestuario a la cantante, quien posteriormente continuó con su show y prosiguió a cantar "I Can Do it With a Broken Heart", al tiempo que su novio desapareció junto a los demás actores.

Recientemente, Travis Kelce reveló detalles de lo que fue su participación en el show, lo que lo motivó a subirse al escenario y su principal preocupación a la hora de ejecutar la puesta en escena.

Durante una entrevista con el podcast New Heights, el deportista aseguró que la idea fue propiamente suya y no de Taylor Swift. "He visto el concierto lo suficiente, así que podéis ponerme a trabajar aquí", dijo a Taylor, quien no se lo podía creer y se echó a reír.

Aunque inicialmente había planeado subirse al escenario durante Blank Space, momento en que los bailarines aparecen con bicicletas, su novia le propuso otro acto en el que no corriese tanto peligro ni los demás bailarines. Fue entonces cómo se robó las miradas de los asistentes en I Can Do it With a Broken Heart porque "era la opción más segura".

Pero dejar las canchas para subirse al escenario representó un nuevo reto para Kelce, quien confesó durante la reciente entrevista que le preocupaba mucho la seguridad de su novia, a la que tuvo que llevar cargada hasta una cama.

"No dejes caer a tu chica. No dejes caer a Taylor en tu camino a este maldito sofá, llévala de manera segura", se repetía a sí mismo.