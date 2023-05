Britney Spears se declara “bendecida” por poder tomar un café con su mamá tras 14 años: “El tiempo todo lo cura”

La cantante estadounidense Britney Spears se reencontró con su madre Lynne Spears tras varios años de enemistad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 'Baby One More Time' dio detalles sobre el encuentro con su madre a quien no vio desde hace más de tres años.

“Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años. Ha pasado tanto tiempo. Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse, pero el tiempo cura todas las heridas”, indicó la artista.

De acuerdo con varios medios internacionales, la visita de Lynne Spears no tomó por sorpresa a la cantante, pues últimamente habían estado comunicándose a través de mensajes de texto.

“Y después de ser capaz de comunicar lo que he aguantado durante mucho tiempo. me siento tan bendecida de haber sido capaces de intentar hacer las cosas bien. Te quiero tanto”, agregó.

Asimismo, la artista señaló: “Estoy tan bendecida de que podamos tomar un café juntos después de 14 años. Vamos de compras después”, concluyó.

Cabe señalar que en medio del proceso legal que llevó a cabo la artista para librarse de la tutela paterna que la sometía desde hacía 13 años, Lynne le pidió perdón públicamente a Britney luego de que ella la culpara de ser la responsable de dicha tutela.

“Siento muchísimo tu dolor, lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te echo de menos. Por favor, desbloquéame para que pueda hablar contigo en persona. Britney en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño. Me disculpo por todo el daño que te haya hecho”, dijo Lynne en octubre de 2022.

Este no fue el único problema que tuvo la artista con su madre, pues en 2022 Britney contó que su mamá la golpeó después de salir de fiesta con las estrellas de Hollywood Paris Hilton y Lindsay Lohan.

Tras la icónica foto entre las tres estrellas del entretenimiento que marcó a la generación de los 2000, existe una historia inédita, dado que, al llegar de la fiesta con Hilton y Lohan, la cantante de 40 años fue abofeteada por su madre.

Spears explicó que el suceso se dio luego de que las dos estrellas la dejaran en su casa tras salir de fiesta. Cuando llegó su mamá estaba molesta y le dio una cachetada. De acuerdo con lo que relató la intérprete de ‘Slave 4 U’ su madre la golpeó tan fuerte que es algo que nunca olvidará.

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, aseguró la artista en una publicación de Instagram que posteriormente borró.

“Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, añadió la denominada 'Princesa del Pop'.