Con los ojos rojos y vidriosos: revelan la foto policial de Justin Timberlake tras ser arrestado en Nueva York

Ha sido revelada la foto policial (mugshot) que le tomaron al reconocido cantante y actor estadounidense Justin Timberlake, horas después de haber sido arrestado por las autoridades en Nueva York por conducir en estado de embriaguez.

En la foto, el intérprete de ‘Cry me a river’ tiene los ojos totalmente enrojecidos y vidriosos tras ser arrestado por haberse saltado una señal de alto y salirse de su carril mientras conducía un BWM gris modelo 2025.

El cantante, de 43 años, aseguró ante la Policía que durante la fiesta en la que estuvo en The American Hotel en Sag Harbor solo se había tomado ‘un martini’, pero algunos testigos que estuvieron en el lugar le comentaron al medio The New York Post que cuando salió del establecimiento estaba totalmente “ebrio”.

Según los testigos, estaba tan ebrio que se tomó la bebida de otro hombre de la mesa y se la acabo cuando se fue al baño.

Por su parte, los agentes aseguraron que en el momento del arresto la exestrella de NSYNC tenía “los ojos inyectados en sangre y vidriosos”, además de que su aliento emanaba “un fuerte olor a bebida alcohólica”.

Los uniformados también revelaron que Timberlake “no podía ni dividir la atención, hablaba con lentitud, se tambaleaba al caminar y se desempeñaba mal en todos los ejercicios de prueba de sobriedad de campo estandarizada”.

Justin se negó a someterse a una prueba de alcoholemia tres veces, según informaron los agentes de la Policía.

El reconocido artista estadounidense, Justin Timberlake, fue arrestado este martes en Long Island, en Nueva York, por conducir en estado de embriaguez, según informaron las autoridades locales.

El intérprete de ‘Mirrors’, que cuenta con 10 premios Grammy y también una carrera como actor, compareció este martes ante la Fiscalía de Sag Harbor antes de ser liberado por las autoridades.

El cantante, 43 años, fue citado para el 26 de julio de nuevo ante la justicia, confirmó a la AFP una fuente del tribunal.