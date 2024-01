Conmoción en el mundo del rock: exbaterista de reconocida banda perdió la vida a sus 61 años

El mundo de la música se encuentra de luto luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento a los 61 años de James Kottak, exbaterista de la reconocida banda alemana de rock ‘Scorpions’.

La noticia de la muerte del legendario músico fue confirmada por su hija, Tobi, y según lo reportado por el medio estadounidense TMZ, hasta ahora se desconocen la causa de su muerte, quien de acuerdo con el medio Metal Sludge detalló que el exbaterista de Kingdom Come, fue encontrado sin vida en un baño.

James Kottak, fue reconocido por haber formado parte de la legendaria banda de rock alemán ‘Scorpions’ desde 1996, convirtiéndose en el miembro más longevo del grupo musical hasta su salida en 2016, cuando fue despedido por tener problemas de alcoholismo.

El músico había hablado sobre su lucha contra el alcohol a lo largo de los años, sin embargo, fue hasta octubre de 2022 que admitió de manera pública que no había podido dejarlo de todo y que se encontraba trabajando en ello.

“He tenido algunos problemas con el alcohol a lo largo de los años. Pero lo que la gente no sabe es todos los años que estuve sobrio: de 2008 a 2011, por ejemplo, y un año suelto aquí y otro allá (…) también cuando criábamos a nuestros hijos estuve mucho tiempo sin beber… Cuando he bebido, no significa que me iba cayendo borracho por todos lados o que siempre fuera por la casa con una botella en la mano”, declaró el artista en una entrevista con el medio Tulsa Music Stream.

VEA TAMBIÉN El curso sobre Taylor Swift que causa furor en Harvard y bate récords de inscripción o

Cuando fue expulsado, en 2016, por sus problemas de alcoholismo, fue reemplazado por el exbaterista de Motörheadm Mikkey Dee.

Kottak también participó de manera activa en la banda de Kingdom Come, que fue un grupo musical muy significativo en los años 80 debido a su estilo musical de Led Zeppelin.

No obstante, su paso por la banda ha tenido sus altibajos, como su presentación del año pasado en el Sweden Rock Festival, en donde fue duramente criticado por quedarse dormido en medio del espectáculo.

Janne Stark, guitarrista y periodista sueco publicó un artículo en el que criticó a Kottak tras su show en el festival de rock señalando, en ese entonces: “Nunca había visto a un batería quedarse dormido sobre el escenario antes, pero James Kottak estuvo peligrosamente cerca de hacerlo. ¿Borracho? Ralentizaba cada canción a medio tempo. Kingdom Come, lo siento chicos, pero esto es una mier#&”.

Además, el baterista de 61 años también participó en otras bandas como: Krunk, Wild Horses, Buster Brown y Montrose.

Su vida no se encasilló solamente a la música, pues el artista también participó en reality shows, el más relevante fue ‘ExWive of Rock’ en 2012.