¿Qué papel jugaría América Latina si llegara haber una guerra a nivel mundial?

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez habló Stephanie Henaro, internacionalista en geopolítica, territorio y seguridad sobre los diferentes conflictos que hay a nivel mundial y el papel que jugaría Latinoamérica.

“Esta división que estamos viendo a nivel global, que es más evidente con el conflicto entre Rusia y Ucrania, también lo sentimos en el continente porque si partimos el continente entre norte y sur, Estados Unidos es la potencia dominante arriba y abajo es China, tiene más poder político y económico que EE. UU. entonces no somos ajenos a lo que pasa en el mundo y por ser del continente don está Estados Unidos nos convertimos en territorios estratégicos”, comentó la experta.

“América Latina va hacia dónde va el resto del mundo. En el último índice democrático de The Economist dice que el 68% de la población mundial ya no vive en democracia y América Latina no es la excepción. Tenemos que tener presente que se están rompiendo los contrapesos de poder y obviamente la democracia tiene su malestar junto con la globalización y por eso mucha gente no la valora y piensa que no funciona porque no ha mejorado la vida de la gente”, señaló Henaro.