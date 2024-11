El emotivo mensaje que envió Karol G a Feid tras ganar premio en los Latin Grammy 2024

La cantante colombiana Karol G, quien se encuentra envuelta en una polémica tras el lanzamiento de su nueva colaboración, recibió importante premio durante la gala de los Latin Grammy 2024 celebrada en Miami.

Karol G ganó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco ‘Mañana será bonito’, que estrenó en 2023 e incluye colaboraciones con artistas como Uchis, Peso Pluma, Dei V y Young Miko.

En medio de su discurso de agradecimiento, la cante dedicó su logro a su actual pareja Feid.

“Este va por este álbum, por el ‘Ferxxocalipsis’ también”, expresó Karol G, refiriéndose al disco de su pareja.

Asimismo, agradeció a sus familiares por el apoyo y amor que le han brindado a lo largo de su carrera musical.

“Estoy segura que no podría lograr más en mi vida, no tendría salud mental si no fuera por el apoyo de ustedes”, agregó.

“Aquí hay música bonita, música para sanar, para lidiar, para liberar, pero también hay reggaetón, así que esto es para todos, gracias”, concluyó.

Karol G compitió por el premio con Bad Bunny, Feid y Eladio Carrión y, además, recibió nominaciones a otras siete categorías.

Es de señalar que la colombiana fue el centro de una polémica tras el lanzamiento de su canción '+57′ que ha sido criticada por varios sectores del país, quienes aseguran que se está haciendo una apología a la sexualización infantil.

La polémica alrededor de la canción se debe a una parte de la letra en la que tanto Feid como Maluma cantan: “mamacita desde los 14”, una lírica por la que los internautas han lanzado fuertes críticas.

Desde el presidente Gustavo Petro hasta el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar se pronunciaron y rechazaron la canción creada por los talentos nacionales y máximos exponentes del reguetón.

“Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes”, dijo el ICBF en su momento. Mientras que Petro señaló: “En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia”.

Asimismo, surgieron críticas de otros sectores, la sociedad civil y a través de las redes sociales, lo que motivó a algunos de los involucrados en el tema a pronunciarse como fue el caso de Karol G.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, finalizó.