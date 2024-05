Esta es la colaboración con la que Shakira batió récord de reproducciones en Spotify

Shakira se ha convertido en una de las artistas más influyentes de los últimos meses tanto por sus nuevos lanzamientos, el final de su relación con Gerard Piqué, los premios y reconocimientos que ha recibido gracias a su música.

Recientemente, la barranquillera batió récord de reproducciones en Spotify con una de las colaboraciones que hizo junto al cantante paisa Maluma.

Maluma y Shakira se unieron en varias oportunidades para lanzar éxitos como: Trap, Clandestino y Chantaje.

En esta oportunidad ‘Chantaje’, lanzada en 2016, logró obtener un billón de reproducciones en Spotify, el número uno mundial del streaming.

Tras el récord, Shakira aprovechó para felicitar a su colega y agradecerle por dicha colaboración.

“Felicidades Maluma. Nuestra primera colaboración alcanzó un billón de streams en Spotify”, expresó la artista en su cuenta oficial de X.

‘Chantaje’, a lo largo de los años, se ha visto como una de las colaboraciones más exitosas entre ambos famosos, gracias a su ritmo, letra y sensualidad en el video.

Es de recordar que luego de haber lanzado su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, la cantante colombiana Shakira ha logrado importantes posiciones en los charts de Billboard o listas musicales de la reconocida revista, que destaca y clasifica los álbumes y canciones más populares a nivel mundial.

De acuerdo con el medio, el duodécimo álbum de estudio de la barranquillera debuta en el No. 1 de las listas Top Latin Albums y Latin Pop Albums.

Además, el tema musical ‘Puntería’ del mismo trabajo discográfico y que grabó junto a Cardi B, ubicó a la cantante en otra órbita en las listas de canciones: No. 1 en Latin Airplay entre las mujeres y No. 1 en Latin Pop Airplay.

Las reseñas de Billboard indican que El Dorado, el undécimo álbum de estudio de Shakira, le dio su último No. 1, reclamando el primer lugar durante cinco semanas a partir de 2017.

Por otro lado, la revista mencionó que Shakira se ha convertido en la primera mujer con álbumes No. 1 en cuatro décadas.

Asimismo, al recuperar el primer lugar en el Top Latin Albums con ‘Las mujeres ya no lloran’, la artista obtiene su séptimo No. 1 entre 11 entradas en su carrera, y su primera en la década de 2020 después de haber logrado al menos un No. 1 cada año desde 1998 hasta el 2017.