"Estoy muy feliz por mis hijos porque esta carrera no es fácil": Pepe Aguilar habla sobre la dinastía Aguilar y su próxima presentación en Bogotá

‘Que lleva tequila’ es el nuevo trabajo discográfico de Pepe Aguilar. Un proyecto que incluye nostalgia y que a través de sus letras le canta al amor.

Flash Fashion de NTN24 habló con el artista mexicano sobre su nuevo lanzamiento que marca una nueva era musical.

“Este trabajo nace más o menos hace un año cuando me llevo a algunos de los músicos con los que toco al rancho zacatecas y nos ponemos a hablar sobre un grupo de canciones que tenemos listas para un disco. Aquí nació esta canción”, dijo.

Pepe Aguilar indicó que su nuevo éxito está dedicado al amor. “Este trabajo me dejó experiencias bonitas y aprendizajes y es el último que hago con este tipo de compositores que son más tradicionales”, afirmó.

El artista se presentará, en compañía de sus hijos Ángela y Leonardo, este 25 de octubre en el Movistar Arena en Bogotá.

“Estoy muy feliz por mis hijos y más porque esta carrera no es fácil. No me estoy quejando, ni victimizando, en realidad soy un bendecido por Dios”, puntualizó.

Aguilar agregó que espera que sus hijos canten porque los hace feliz y no por dinero y fama.

“Quiero lo mejor para ellos y estoy muy emocionado por el evento de este 25 de octubre, recalcó.