La ácida respuesta de Sofía Vergara cuando le preguntaron por Joe Manganiello: “¿Qué voy a hacer, llamarlo?”

Hace unas semanas, Joe Manganiello, exesposo de la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara, salió a desmentir las afirmaciones hechas por la barranquillera sobre la razón detrás del fin de su matrimonio.

En medio de una entrevista con la revista Men’s Journal, el actor y productor ejecutivo negó que el motivo de su divorcio se debió a su deseo de tener hijos.

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto”, aseguró.

Manganiello indicó que, al iniciar su relación con Vergara, ambos tuvieron una conversación sobre el tema de hijos.

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, afirmó.

Ahora, Vergara fue cuestionada sobre las palabras de su exmarido y no dudo un segundo en responder de manera ácida y sin miramientos sobre este tema.

Durante una entrevista con el medio Variety, del cual es portada del mes, la intérprete de ‘Griselda’ fue abordada por la periodista sobre las palabras del Manganiello desmintiendo su versión sobre la razón por la que su matrimonio.

Sofía inició respondiendo: “Al final del día, ni siquiera se sabe si eso es lo que dijo de verdad”.

“He leído muchas cosas que he dicho y quedo como '¿qué?’”, agregó y luego se refirió a las palabras de su exesposo: “¿Qué voy a hacer, llamarlo? No sé si llegó a decir eso”.

La entrevista, en la que desmiente la versión que había dado la ‘Toti’, el actor señaló que durante su divorcio lo pintaron como “si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así”.

Pues según el actor, la verdadera razón de su divorcio se debió a que “dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.

Es de señalar que hace unos meses y en medio de una entrevista con People, la actriz aseguró que uno de los motivos por los que se separó de su expareja fue por la diferencia de edad entre ambos.

La actriz y presentadora colombiana Sofía Vergara y el actor estadounidense Joe Manganiello se separaron tras un matrimonio de siete años, una unión que se llevó a cabo el 22 de noviembre del año 2015 en una pomposa boda Palm Beach.