Las polémicas palabras del líder de Green Day por las que la banda está vetada en Las Vegas: “es el peor agujero de Estados Unidos”

En las últimas horas, la famosa banda de rock Green Day, conocida mundialmente por éxitos como ‘American Idiot’, ‘Wake Me Up When September Ends, ‘Good Riddance’ y ‘Boulevar of Broken Dreams’, han generado controversia en Estados Unidos tras ser vetados en Las Vegas.

La razón del veto para la icónica banda se debe a unos comentarios fuera de lugar que realizó su vocalista Billie Joe Armstrong, quien aseguró que Las Vegas es el “peor agujero de mierda en Estados Unidos”.

Las palabras del cantante y líder de la famosa banda sobre la ‘ciudad del pecado’ se dieron en su último concierto en San Francisco, en donde acotó que: “No tomamos mierda de gente como John Fisher que vendió a los Oakland A's a Las Vegas. Odio Las Vegas. Es el peor agujero de mierda en Estados Unidos”.

Las declaraciones de Armstron se dieron para hablar sobre el traslado del equipo de beisbol de Oakland Athletics, también conocido como A’s, a Las Vegas, una decisión que no solo ha enfurecido a los fanáticos sino también al cantante y líder de la popular agrupación.

Sin embargo, las palabras del vocalista de Green Day no sentaron nada bien en Las Vegas, en donde varias estaciones de radio han decidido vetar a la banda, sacando toda su música de las listas de reproducción.

La primera estación en anunciar su veto a la banda fue KOMP 92.3, emisora que por medio de sus canales oficiales en redes sociales aseguró que: “KOMP 92.3 ha retirado cualquier y toda música de Green Day de nuestra programación. No somos nosotros, Billie, eres tú”.

Por su parte, X107.5 anunció por medio de un comunicado en redes sociales que: “Bueno, la Ciudad del Pecado lo escuchó alto y claro, y X107.5 no lo tolerará. En respuesta a los comentarios incendiarios de Armstrong, la estación está prohibiendo toda la música de Green Day, con efecto inmediato”.

Además, la estación de radio añadió que “considerando que tocó un show en el Country Club Fremont el año pasado, estamos sorprendidos por sus comentarios. ¡El concierto fue espectacular! Pero ahora, Armstrong ha cruzado la línea con los habitantes de Las Vegas”.

La locutora de la emisora, Carlota Gonzalez, le sugirió al cantante dar “un vistazo a la ciudad y a la gente involucrada” antes de hablar mal de Las Vegas,

No es la primera vez que Armstrong crítica el traslado del famoso equipo de beisbol a Las Vegas, ya que en el mes de agosto de 2024 manifestó por sus redes sociales su descontento con la decisión de Fisher.

Compartiendo una foto suya de pequeño jugando con un campo de beisbol con el sombrero de Oakland Athletics, el vocalista dijo que: “El atletismo dejando Oakland es devastador. Lo siento por todos los fans y la gente que perderá sus trabajos por la avaricia”.