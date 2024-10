Ella es la famosa cantante que rechazó la invitación de Shakira para grabar video de promoción de su nuevo sencillo ‘Soltera’

La cantante colombiana Shakira es tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Soltera’ publicado el pasado miércoles 25 de septiembre.

El audio publicado por el equipo de ‘Shak’ en Youtube cuenta con una portada en la que se ve a la cantante compartiendo con varias artistas.

“Tengo derecho a portarme mal, pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera (...) Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias, al amor le cogí fobia, perro que me escriba, pantallazo y pa’ su novia”, dice parte de la canción.

Antes del lanzamiento de su canción, la barranquillera compartió varios videos para promocionar su nuevo sencillo.

En uno de los clips, la cantante aparece bailando junto a la modelo canadiense-jamaiquina Winnie Harlow, la cantante y compositora dominicana Natti Natasha, la venezolana Lele Pons y la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón.

Tras la grabación del video, Greeicy Rendón confesó que, al inicio, rechazó la invitación de Shakira para reunirse con las otras cantantes.

“Cuando me invitaron yo dije: ‘no, no puedo ir porque ando con el gordo, y bueno, estoy aquí como con él’”, dijo Greeicy en un video.

Sin embargo, la cantante confesó que al final la terminaron convenciendo y se llevó a Kai a la reunión con Shakira.

Greeicy también reveló que su hijo no tuvo la mejor actitud durante este evento. “Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá', entonces quería que yo estuviera con él y me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, dijo la colombiana.

Finalmente aseguró que estaba muy feliz de encontrarse con Shakira y compartir de este momento tan importante para ella.

“Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer, y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, yo estaba tranquilísima, súper normal aquí con Shakira. O sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”, dijo.