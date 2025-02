Paul McCartney sorprendió a sus fanáticos con concierto sorpresa en Nueva York

El cantante británico Paul McCartney, quien es recordado por ser uno de los integrantes de la banda de rock The Beatles, ofreció un espectáculo sorpresa el martes por la noche en el icónico Bowery Ballroom en Nueva York, Estados Unidos.

Según la agencia AP, McCartney anunció el show unas horas antes de subir al escenario y la noticia se extendió por Manhattan y más allá, por lo que los habitantes de la Gran Manzana corrieron en busca de una de las pocas entradas para el show en el venerable teatro del centro, que tenía cabida como para 575 personas.

“Bueno, aquí estamos… Un pequeño concierto en Nueva York. ¿Por qué no?”, dijo McCartney sonriendo, según reseñó la AP.

Se trató de un evento íntimo en el que el artista de 82 años subió al escenario aproximadamente a las 6:30 p.m. con su banda habitual, junto con una sección de instrumentos de viento de tres miembros.

De acuerdo con el relato del cantante, la agrupación que subió con él al escenario sólo había ensayado una vez, el día anterior. “No puedo creer que estemos aquí, haciendo esto. Pero estamos aquí, haciendo esto”, aseguró antes de cantar “Let Me Roll It”.

El ex Beatle no escatimó en su repertorio e interpretó clásicos de la agrupación que tanta fama mundial le dio, así como éxitos de su agrupación posterior, Wings.

Según AP, comenzó su presentación con “A Hard Day's Night” y también interpretó “Got To Get You Into My Life”, “Maybe I'm Amazed”, “Lady Madonna”, “Jet”, “Get Back”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Let it Be” y “Hey Jude”.

En una publicación en Instagram, Bowery Ballroom aseguró que todas las entradas se agotaron por completo en un corto periodo de tiempo y alertó sobre boletos falsos, debido a que solo estuvieron en venta de manera física en el recinto y sólo se vendía un boleto por persona.