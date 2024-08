Shakira hará parte de importante exposición por el aniversario número 25 de los Latin Grammy

Como parte del aniversario número 25 de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación anunció una serie de exposiciones en el Paley Museum en la ciudad de Nueva York, el Grammy Museum de Los Ángeles y el Gary Nader Art Centre en Miami.

“Durante 25 años hemos tenido el inmenso privilegio de celebrar la excelencia en la música latina, acompañado a nuestros creadores de música en sus éxitos a nivel mundial. Estas exposiciones son una magnífica oportunidad para llevar al público la magia de los Latin Grammy”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La exposición inaugural de los Latin Grammy en el Paley Museum en Nueva York exhibe los 25 años de extraordinaria historia de la música latina y celebra la vibrante riqueza cultural que ha hecho de esta entrega de premios un fenómeno global.

Objetos, instrumentos y vestuarios de artistas como Ricky Martin, Rosalía, Carlos Santana y Shakira, así como de célebres figuras como Celia Cruz y Rubén Blades, serán expuestos el próximo 13 de noviembre.

“Invitamos a todos los amantes de la música a unirse a nosotros en Nueva York, Los Ángeles y Miami para disfrutar de estas exposiciones, que están llenas de momentos inolvidables y grandes logros que han marcado nuestra historia”, agregó.

La exhibición incluirá algunos de los momentos inolvidables de la ceremonia televisada de los Latin Grammy, al tiempo que narrará la increíble evolución de los premios y mostrará por qué la música latina se ha convertido en una parte integral de nuestra cultura.

“Esta imperdible exhibición rendirá tributo al impacto indeleble de la música latina y sus artistas visionarios, cuyos ritmos innovadores, conmovedoras letras y extraordinarias contribuciones han redefinido el panorama musical mundial y han tenido un profundo impacto, no solo en la música, sino también en el entretenimiento y la cultural global”, dijo Maureen J. Reidy, presidente y CEO de The Paley Center for Media.

En el segundo piso del Grammy Museum en Los Ángeles se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre una nueva muestra que busca enriquecer la amplia sección latina con artículos de superestrellas globales como Shakira, Carlos Santana, Karol G y Rosalía entre otros.

La exhibición explorará los 25 años de historia de los Latin Grammy, así como el rico panorama de los géneros musicales y culturas que han engalanado su escenario.

La esencia de la exhibición radica en comprender cómo la música latina se ha transformado en una fuerza comercial enormemente exitosa en el panorama musical internacional en el último cuarto de siglo, con los Latin Grammy desempeñando un papel fundamental en su desarrollo mundial.

La muestra también explorará la historia de la institución y sus momentos más importantes, mientras que plasma la complejidad creativa de la música latina y su perpetuo impacto cultural.

Asimismo, el 26 de septiembre, el Gary Nader Art Centre, Miami, albergará una colección sin precedentes de 25 años de arte de los Latin Grammy, presentando obras originales de reconocidos artistas como Romero Britto, Walter Goldfarb, Michael V.

La edición número 25 de los Latin Grammy se transmitirá en vivo el jueves 14 de noviembre de 2024 desde el Kaseya Center en Miami.