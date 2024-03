Activista Edison Arciniega huyó de Venezuela tras orden de captura en su contra por "incitación al odio"

El sociólogo y director de Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, informó a través de su cuenta en la red social X que huyó de Venezuela. El activista respondió a la orden de captura anunciada por el fiscal general Tarek William Saab, quien le atribuye el supuesto delito de "incitación al odio".

Arciniega ha sido vocero de varios informes que muestran la desigualdad que existe en el país, en términos alimentarios. En marzo de 2023, consignó un estudio ante el Parlamento del chavismo en el que reveló que el 20 % de la población con mayores ingresos en el país, lo que equivale a 5,4 millones de venezolanos, consumen cerca del 35 % de los alimentos, mientras que el 20 % de la población con menos ingresos solo consumía el 16 %.

El pasado 12 de marzo, Saab libró la orden de aprehensión por "Incitación al Odio, dicho sujeto, a través del uso indiscriminado e irresponsable de Redes Sociales y otros medios de comunicación:

difunde información falsa a través la cual pretende causar zozobra y pánico en la comunidad", señaló a través de X.

El activista manifestó que nunca ha sido generador de mensajes de odio.

"Sr. Fiscal, recibí con sorpresa esta decisión suya YO JAMÁS he creído en el odio como herramienta y siempre he condenado los mensajes de odio. Yo soy un técnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenómenos agroalimentarios, no más que eso", dijo.

"En consecuencia, opte por salir del país y ponerme a salvo. Yo he apostado siempre al entendimiento y a la construcción de respuestas, a los fenómenos que inciden sobre la seguridad alimentaria en Venezuela, desde diagnósticos cotejables y con la inclinación constructiva", continuó.

Asimismo, Arciniega puso en duda que el delito que se le imputa y la orden de aprehensión en su contra se deba a los motivos señalados por Saab.

"Dado mi propio récord de conducta, no me queda otra conclusión de que mas que un delito de odio, hay otra cosa en mi contra", dijo.