El rapero Sean "Diddy" Combs fue acusado de tráfico sexual y asociación ilícita en Nueva York

La Fiscalía de Nueva York imputó a la superestrella del rap Sean "Diddy" Combs de tráfico sexual, asociación ilícita y de promover la prostitución.

El abogado de Sean "Diddy" Combs anunció que su apoderado se declarará no culpable durante su comparecencia en una corte de Nueva York.

Tras meses de investigaciones a raíz de varias denuncias de abuso sexual y violaciones, Combs, de 54 años, fue detenido el lunes.

Este martes iba a comparecer ante el juez para escuchar los cargos que penden sobre él y saber si aguardará el juicio en libertad o en prisión.

"Durante décadas", Sean Combs "abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar sus actos", reza el documento de la Fiscalía, que lo acusa de utilizar su "imperio" musical para conseguir sus fines.

El fiscal Damian Williams dijo a la prensa que Combs erigió un sistema basado en la "violencia" para obligar a las mujeres a "largas relaciones sexuales con prostitutos", bajo efectos de drogas como éxtasis GHB.

"Cuando no lograba lo que quería, era violento (...) pateaba y arrastraba a las víctimas, a veces por el cabello", dijo el fiscal.

Un video de una cámara de seguridad en un hotel que salió a la luz en mayo pasado muestra a Combs agrediendo físicamente a su pareja sentimental de entonces, la cantante Casandra Ventura, conocida artísticamente como Cassie, y arrastrándola por el cabello hacia la habitación de la que trataba huir.

Una denuncia de Cassie a finales del año pasado inició la caída en desgracia del magnate, al que acusó de someterla durante más de una década a coacciones físicas y drogarla.

La demanda se resolvió rápidamente fuera de los tribunales, pero le siguieron una serie de denuncias de agresión sexual, incluida una presentada en diciembre por una mujer que alegaba que Combs y otras personas la habían violado en grupo cuando ella tenía 17 años.

Varias querellas civiles lo describen como un violento depredador sexual que utilizaba alcohol y drogas para someter a sus víctimas.

Su abogado, Marc Agnifilo, dijo que su defendido se iba a declarar "no culpable" de las acusaciones.

Conocido también como Puff Daddy y P Diddy, este poderoso magnate de la industria musical es considerado el artífice de la transformación del hip hop surgido en las calles a género musical por sí mismo.

A lo largo de las décadas ha amasado una gran fortuna, sobre todo gracias a sus aventuras en la industria del licor.

Nacido como Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969, en Harlem (Nueva York), el artista empezó en la industria musical como un becario en 1990 en Uptown Records, de la que llegó a convertirse en director.

En 1991 promovió un partido de baloncesto de famosos y un concierto en el City College de Nueva York que se saldó con nueve muertos tras una estampida.

El evento superó el aforo en miles de personas y dio lugar a una serie de demandas, en las que se culpó a Combs de contratar una seguridad inadecuada.

Combs firmó varios contratos importantes y colaboró en la producción con artistas de la talla de Mary J Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

Ganador de un Grammy, debutó como cantante con el sencillo "Can't Nobody Hold Me Down" y su álbum "No Way Out".