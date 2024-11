Sin rastros del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, tras ser detenido por el régimen de Maduro

Tres veces concejal, dos veces alcalde y gobernador del estado Nueva Esparta hasta el 2021, Alfredo Díaz ha sido uno de los dirigentes opositores en el oriente del país y ahora pasa a formar parte de la larga lista de presos políticos del régimen de Maduro.

VEA TAMBIÉN Siguen detenidos 42 menores de edad por el régimen venezolano, según la ONG Foro Penal o

Su esposa Leynys Malavé, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo detuvieron en Ospino, estado Portuguesa, cuando viajaba por tierra para salir del país.

"Hoy, a las 9 de la mañana, me escribió el exgobernador Alfredo Díaz informándome que había sido detenido en el estado Portuguesa, por el Sebin. A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él, me dijo ‘no te preocupes, me van a hacer una entrevista, como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar", dijo.

Luego indicó que no tuvo más comunicación con él "ya que había criticado a las autoridades por las intensas fallas eléctricas que se registraron en los últimos días en la isla de Margarita.

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela excarcela a algunos de los detenidos arbitrariamente tras las elecciones presidenciales de julio o

"Es un gobierno donde uno no puede levantar la voz y decir las cosas por su nombre, lo que está mal, no se puede".

Nueva Esparta está sometida a un apagón eléctrico que el régimen atribuye a sabotaje de la "extrema derecha".