Tribunal chavista ratifica la tesis del Psuv: sentencia que hubo hackeo de las elecciones y da la victoria a Maduro

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez, amiga del matrimonio Maduro-Flores y exmilitante del Psuv, leyó el fallo que favorece al oficialismo como ganador de los comicios del 28 de julio.

Rodríguez aseguró que la sentencia de la Sala Electoral ha decidido "de manera definitiva sobre el recurso de la elección" interpuesto por el propio Nicolás Maduro, que se dice ganador y alegó un "ataque cibernético" al sistema electoral, como excusa para no presentar las actas.

La magistrada dijo que es la Sala Electoral la competente "ante el recurso contencioso para certificar los resultados".

Además, aseguró que se comprobó un "ataque cibernético masivo" el día domingo 28 de julio.

SENTENCIA:

"Todo el material electoral consignado por el CNE queda en resguardo de la Sala Electoral. El excandidato Edmundo González no asistió a ninguna de las fases de esta, la más alta sala, ni con la consignación de testigos, material electoral, por lo que desacató el mandato demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional. Manuel Rosales, José Luis Cartaya y José Simón Calzadilla, miembros de la Unidad, no consignaron material electoral argumentando que no poseen documentación, ni actas de testigos. Con vista al informe de los expertos el cual constituye plena prueba en este contencioso referido al peritaje del material consignado por el CNE, determinó que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas emitidas por cada una de las máquinas. Estas actas mantienen coincidencias con el registro de las bases de datos de los centros de totalización. Esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral, de manera irrestricta e inequívoca, certifica el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección del 28 de julio emitidos por el CNE donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031".