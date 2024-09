Abogado de Edmundo González Urrutia en NTN24: "Vivimos horas muy graves en Venezuela, una persecución política parecida a la de Stalin"

El abogado y representante legal del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, acudió el pasado miércoles a la Fiscalía madurista.

Allí, el letrado introdujo un documento en el que se explican las razones del por qué el excandidato de la Plataforma Unitaria Democrática no se presentó tras recibir tres citaciones.

"Vamos a presentar un escrito donde se van a explicar todas las razones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico por las cuales no se ha producido la comparecencia de Edmundo González Urrutia, y en particular, debido al grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha precalificado delitos", expresó Haro respecto a la iniciativa.

Señaló además que a González no se le garantiza el derecho a la presunción de inocencia y se le atribuyen hechos que no se debaten judicial sino político, además resalta que no están claras las condiciones de la comparecencia.

Tarek William Saab, fiscal general del régimen, por su parte, dijo este jueves, en rueda de prensa desde el Ministerio Público (MP), que la carta enviada por el abogado del candidato unitario Edmundo González Urrutia “está totalmente fuera de lugar”.

El abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, ofreció una entrevista este jueves en el programa La Tarde de NTN24.

“No están dadas las garantías para que Edmundo González se presente ante el Ministerio Público”, dijo el entrevistado.

“No hay un punto de encuentro, no depende de mí (el que González acuda a la citación de la Fiscalía) esa es la voluntad y decisión personal (de González). Hay una parcialidad evidente en la actuación del fiscal general (Tarek William Saab). Vivimos horas muy graves en Venezuela, una persecución política parecida a la de Stalin”, reiteró.

Ha pasado más de un mes desde que se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela, desde entonces, Maduro ha reforzado su aparato represor.

La cabeza del régimen fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos, aunque a un mes de la elección el ente sigue sin publicar las actas electorales debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección que muestran que el candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos.

Por consiguiente, miles de venezolanos han salido a las calles a defender su voto. Sin embargo, el régimen madurista ha segado la vida de múltiples manifestantes, así como ha privado de libertad a un significativo número de venezolanos que anhelan el cambio político en el país caribeño.