“Evidentemente es una expresión de presión”: análisis sobre el plan de Israel para ampliar su ofensiva militar en la franja de Gaza

El gobierno de Israel anunció un plan para ampliar su ofensiva militar en la Franja de Gaza, desatando una ola de controversia y debate a nivel internacional. La nueva estrategia, aprobada por el Gabinete de Seguridad israelí, contempla una fase más intensa de operaciones que incluiría la conquista del enclave palestino y el desplazamiento masivo de su población civil.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, conocido por sus posturas de línea dura, declaró que "Gaza será completamente destruida, simplemente porque es enteramente una infraestructura terrorista". Smotrich agregó que "los civiles serán enviados al sur, más allá del eje Morag, entre las ciudades sureñas de Khan Yunis y Rafah, a una zona humanitaria sin Hamás ni terrorismo".

Para hablar de este tema se conectaron en el programa La Noche de NTN24 Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia; Ilan Buzny, analista internacional e Ignacio Montes de Oca, analista internacional; que dieron sus puntos de vista frente a este anuncio.

“No se sabe lo que ocurrirá en Gaza cuando se acabe a guerra, eso no depende solo de Israel y la guerra no va a terminar hasta que los 59 rehenes en poder de Hamas sean liberados y no sabemos si se vaya a lograr, no hay una negociación que les sirva y si los liberan se quedarían con nada”, aseveró Peckel.

“Evidentemente es una expresión de presión por parte del ala de derecha del gobierno israelí como respuesta al rechazo de Hamás por liberar a los rehenes que aún tienen, lo veo más como un factor de presión como algo que vaya a suceder”, indicó Buzny.

“El gobierno de Netanyahu tiene de aliados a gente que pertenecen a un ala nacionalista religiosa con ideas absolutamente extrema y que reciben dentro de Israel mucha presión de los contrarios que no están de acuerdo que la respuesta solo sea militar y esto basado en hechos de que la mayor parte de rehenes tomados el 7 de octubre fueron liberados gracias a las negociaciones políticas, entonces hay una disputa entre lo que le conviene a Israel y lo que le conviene al gobierno. El problema no está en cómo se resuelve, sino en lo que va a suceder el día después”, explicó Ignacio Montes de Oca.