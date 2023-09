Bob Menéndez aseguró que es inocente en presunto caso de corrupción y confía en que será "exonerado"

El pasado 22 de septiembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, fue acusado formalmente de presunta corrupción.

Además de él, fue acusada su esposa Nadine Menéndez por los "delitos de soborno en relación corrupta con tres empresarios de Nueva Jersey", según indicó el fiscal federal de Nueva York.

VEA TAMBIÉN Cientos de miles de dólares y hasta lingotes de oro: esto dice la acusación por corrupción contra el congresista demócrata Bob Menéndez o

Ahora, este lunes, el senador rompió el silencio por primera vez desde que se hizo pública la acusación y aseguró que es inocente y espera ser exonerado "cuando se presenten todos los hechos".

“He trabajado por todo lo que he logrado a pesar de los detractores y de todos los que me han subestimado. Reconozco que esta será la pelea más grande hasta ahora, pero como he declarado a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey”.

“El tribunal de la opinión pública no sustituye a nuestro venerado sistema de justicia. Aquellos que se apresuraron a emitir un juicio, lo han hecho basándose en un conjunto limitado de hechos formulados por la Fiscalía para que sean lo más lascivos posible. Recuerden, los fiscales se equivocan”, agregó el legislador.

La acusación formal alegaba que entre 2018 y el año pasado, Menéndez aceptó cientos de miles de dólares en sobornos de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de ayuda en sus negocios y casos legales.

La acusación señala que el senador y su esposa, Nadine Menéndez, aceptaron sobornos por valor de cientos de miles de dólares, incluido efectivo, lingotes de oro, pagos de la hipoteca de una vivienda, un vehículo de lujo y otras cosas valiosas.

VEA TAMBIÉN Bob Menéndez renunció temporalmente a la Presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. tras ser acusado de corrupción o

Esta es la segunda acusación por presunta corrupción contra el senador de 69 años en una década. Cabe resaltar que la primera terminó en juicio nulo, sin embargo, esta podría representar una amenaza dado el escaso control del Partido Demócrata en el Senado.

El senador demócrata ocupa su escaño en el Senado desde el 2006. En la acusación anterior tuvo que renunciar a su puesto como jefe en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, misma decisión que tomó en la controversia actual.

Para ese entonces, fue acusado de aceptar sobornos para vuelos en jet privado, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña, pero los cargos fueron desestimados tres años después por el Departamento de Justicia después de que un jurado estancado no pudo llegar a un veredicto en el caso.