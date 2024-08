Cabello dice que la revolución se ha radicalizado y ordena imputar "terrorismo" a detenidos por protestar contra el fraude

Durante la habitual rueda de prensa de los lunes, Diosdado Cabello, confirmó lo que ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de apoyar a los miles de detenidos por protestar contra el fraude del pasado domingo 28 de julio.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Dijo que las personas "están siendo presentadas y procesadas por actos de terrorismos y crímenes de odio. Estamos obligados a bloquear el camino del fascismo, lo haremos, no nos van a detener amenazas, que nos van a sancionar, no, no nada de eso nos va a perturbar en la decisión que tenemos de que en Venezuela haya justicia".

VEA TAMBIÉN Régimen venezolano detiene a un alcalde, un abogado, dos políticos y una activista de los DDHH o

Para Cabello la responsable de los llamados a las protestas es la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien señaló de estar "escondida".

"Después de cada conspiración viene un perdón , luego otra conspiración; se acabó. Lo peor es que son personas usadas para la violencia y ahora los dejan solos. Las ratas andan huyendo, escondidos, no afrontan las consecuencias de sus actos".

VEA TAMBIÉN Vence plazo judicial para presentar escrutinio de presidenciales en Venezuela o

"Hay sectores que les encanta que le vendan humo. La revolución no está dispuesta a capitular bajo ninguna circunstancia, menos con los actos terroristas ejecutados por ese sector opositor, el chavismo tiene la clara convicción de la radicalización de la revolución para entregarla al pueblo", pidió Cabello desde la sede del partido que está en la base aérea La Carlota, una base militar en plena Caracas.

Finalmente pidió a sus seguidores denunciar a los "fascistas". "Que nadie se quede con amenazas, denuncienlos".