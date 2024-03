Cómo se encuentran las relaciones entre Biden y Netanyahu tras más de cinco meses del inicio de la guerra en Gaza

Tras más de cinco meses del inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamás, luego del ataque de esta agrupación el pasado 7 de octubre, varios expertos perciben cambios en el respaldo incondicional que el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos prestó en un inicio al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Vanessa Vallejo, analista política y economista, consideró que se ha visto “un cambio progresivo del presidente Biden, de opinión”. “Uno no sabe si es un cambio de opinión real de lo que él piensa o si es una estrategia de cara a las elecciones”.

“Está sufriendo una desaprobación altísima y creo que está haciendo y obedeciendo a los llamados de ciertos sectores de la población americana que están pidiendo un alto al fuego en Gaza”, aseveró.

Cristina García Casado, a su turno, afirmó que el apoyo inmediato de Estados Unidos a Israel “se está resquebrajando en los discursos”.

“Biden tiene una línea roja que Israel no está escuchando y es que el no quiere que esto termine en que Israel acabe ocupando Gaza. Quiere que Gaza lo gobierne la Autoridad Nacional Palestina y habla de la solución del Estado Palestino y Netanyahu no quiere hablar de esto”, aseveró.