Corina Yoris denuncia violación de sus derechos para inscribirse como candidata presidencial: "No tengo ninguna mancha"

La académica Corina Yoris, promovida por María Corina Machado para inscribirse como candidata ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales del 28 de julio de este año, ofreció una rueda de prensa en la que denunció que hasta ahora no ha podido registrarse en el sistema.

“Mis derechos están siendo conculcados a no permitirme entrar al sistema, represento la unidad política del país que en mucho tiempo no se había visto. No solo son los derechos de Corina Yoris sino de los partidos a ofrecer una candidatura y a los venezolanos a postular y elegir a los candidatos que quieran elegir”.

Explicó que la imposibilidad se ha dado contra la tarjeta de la MUD y de UNT, las únicas habilitadas para presentar un candidato y en ningún caso ha sido posible inscribirse como candidata.

“Hemos agotado todos los medios para que esto se pueda resolver. A ninguna tarjeta. No pudimos hacerlo físicamente, no hemos podido llegar, hemos publicado la solicitud de prórroga de manera virtual y no pudimos hacerlo físicamente porque el centro está militarizado”, dijo.

Sin embargo, Yoris aseguró que no se le puede declarar como inhabilitada porque “no tengo mancha alguna encima”, además reiteró que no es ciudadana uruguaya como se le quiso atribuir este domingo, “soy venezolana, nací en Caracas, en la propia capital, mi padre es de Falcón y madre de La Victoria”.

Insistió en que seguirá en la lucha política y dentro de la unidad en la ruta electoral.

Ante la insistencia de qué le diría a Maduro, respondió que le pediría que respete la Constitución.

“Yo no soy la sustituta de María Corina, yo represento la unidad de los partidos, soy yo la que tiene que defender este derecho, yo no soy la candidata de María Corina”.