Diosdado Cabello ataca a los senadores de EE. UU.: "Ese Congreso está lleno de gente estúpida, en Venezuela no pueden meter sus manos"

El dirigente chavista, Diosdado Cabello, se estrenó como ministro de Interior Justicia y Paz del régimen madurista atacando a los senadores de Estados Unidos.

El número 2 del chavismo mencionó: “El Congreso de Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, de gente que se cree que son los dueños del mundo”.

Prosiguió: “aquí no pueden meter las manos, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando, porque nosotros le vamos a dar una respuesta siempre”.

“Si mañana la justicia determina que a, b, c, el que sea, debe ser detenido, va a ser procesado porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos”, agregó.

Recientemente, en cadena nacional de radio y televisión, Maduro anunció cambios en su gabinete, un mes después de las elecciones en las que se adjudicó el triunfo y comenzó la persecución que ha dejado 24 muertos y más de 2 mil detenidos.

Desde Caracas, Maduro hizo nuevas designaciones como las de Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior, en sustitución de Remigio Ceballos, así como a Delcy Rodríguez como nueva ministra de Petróleo, pero se mantiene en la Vicepresidencia de la República.

"Voy a anunciar ahora los cambios necesarios de distintos ministerios, para acoplar la fuerza del gobierno popular para la nueva etapa de la transición al socialismo", dijo Maduro.

Estos son los anuncios: