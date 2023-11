EE. UU. pidió a Israel no ocupar nuevamente la Franja de Gaza cuando acabe la guerra

Este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, instó a Israel a no reocupar la Franja de Gaza en cuanto termine la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

Tras la reunión de los cancilleres del G7 en Japón, Blinken dijo que no debería producirse "ninguna reocupación de Gaza después del conflicto".

Esto después de unas controvertidas palabras de el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habló de sus intenciones cuando finalice el conflicto.

"Cuando Hamás ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general de seguridad por un periodo indefinido", explicó el premier.

Sin embargo, sus declaraciones fueron tomadas con asombro, pues algunos las interpretaron como una intención de ocupación del enclave palestino.

Por esto, Ron Dermer, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, respondió sobre cómo ejercerá esta responsabilidad señalando que "no se tratará de una ocupación".

"Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un Estado terrorista. Es obvio que no podemos repetir eso", dijo.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden "mantiene su posición conforme a que una reocupación de las fuerzas israelíes no es lo adecuado".

No obstante, agregó que "hay algo sobre la que no hay absolutamente ninguna duda: Hamás no puede formar parte de la ecuación", añadió.

Dermer admitió que Israel se enfrentará al dilema el día después de acabar con Hamás.

"¿Quién gestionará Gaza? Si es una fuerza palestina que gobierna Gaza para el bienestar de sus habitantes y sin querer destruir Hamás, entonces podemos hablar", afirmó.