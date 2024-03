Gerardo Blyde dice que no "está en su voluntad" ser el candidato sustituto de María Corina Machado

En medio de la incertidumbre ante unas elecciones presidenciales en Venezuela, donde la principal candidata opositora María Corina Machado, permanece inhabilitada, el jefe negociador de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Gerardo Blyde, descartó su nombre como opción para ser el adversario de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN "María Corina Machado es la única líder legitimada para presentarse a las elecciones presidenciales": eurodiputado en NTN24 o

"No está en mi voluntad llegar a ser presidente", dijo Blyde en entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

"La candidata existe y es María Corina Machado y decidirá con la Plataforma Unitaria lo que se hará de aquí en adelante. Los negociadores seremos negociadores hasta que nos digan que no lo somos más. No nos toca a nosotros definir quién será el candidato".

En cuanto al acuerdo de Barbados, el dirigente opositor aclaró que no está comprendido dentro del denominado "Acuerdo de Caracas" promovido por el Parlamento chavista, por dos razones: "porque quienes no son una parte en el conflicto político en Venezuela no pueden subsanarlo, ni encontrar soluciones a ese conflicto en pro del bienestar de los venezolanos; y en segundo lugar porque el Acuerdo de Barbados no está contenido en ese documento firmado en Caracas e incluso muchas de sus cláusulas son contrarias a las garantías acordadas en Barbados".

Blyde destacó que el acuerdo firmado en octubre en la isla "es producto de mucho tiempo de negociación y trabajo entre dos partes en conflicto que están obligadas a sentarse a encontrar esas soluciones para el país. Sin embargo, la realidad política, la impopularidad de Maduro los ha llevado a desconocer e incumplir el Acuerdo suscrito en Barbados y publicar un cronograma que por haber sido estrechamente compactado dificulta la pulcritud del proceso".

Blyde considera que a pesar de esa intención abierta de incumplir los acuerdos firmados, "Barbados sigue teniendo el apoyo interno y de la Comunidad Internacional y es el punto de partida, la medida para evaluar la competitividad del proceso".

A su juicio, hay tiempo de que la otra parte rectifique y cumpla con lo suscrito en el Acuerdo de Barbados, "que permitan la inscripción de la candidatura de la oposición sin obstrucciones, que permitan la observación nacional e internacional sin obstrucciones, que dejen de imprimir terror en la dirigencia política de incorporarse al comando de campaña y sobre todo que permitan sin obstrucciones la inscripción en el Registro Electoral".