Juan Requesens a los venezolanos fuera del país: "Nosotros no somos sus enemigos. Los que estamos en Venezuela queremos seguir luchando"

Juan Requesens no resultó electo gobernador de Miranda, cargo al que se había lanzado como candidato, pese a las críticas que recibió por parte de quienes se oponen a una nueva votación en Venezuela, hasta tanto no se cobre el triunfo opositor del 28 de julio pasado.

Pero Requesens no culpó a la dirigencia opositora que llamó a la abstención, sino que admitió no poder convencer a los mirandinos de darle el voto.

Sin embargo habló directamente a los venezolanos que desde afuera le hicieron despiadadas críticas por llamar al voto.

"Yo sé que desde afuera se pueden decir cosas que los que estamos adentro no podemos decir, yo sé que los que estamos adentro no podemos hacer cosas que los de afuera pueden hacer, pero nosotros no somos sus enemigos. Pero los que estamos adentro queremos seguir luchando desde aquí".

VEA TAMBIÉN Juan Requesens ve "desacertado" llamar a la abstención para las elecciones del 25 de mayo en Venezuela o

"Nosotros no tenemos que seguir contrastando los que están adentro y los de afuera. Queremos que ustedes vuelvan. La Venezuela de los escondidos y de los que estamos en la calle. Saben quién gana en ese escenario?, el gobierno. Si no encontramos espacios para empujar cada barco hacia la misma dirección ellos van a seeguir ganando".

"Yo no logré convencer a la gente el domingo de que votara, pero es que a mí nadie me convence de que mañana esta lucha está más avanzada que ayer. No lo veo. Yo quiero el cambio urgente, pero quiero que mis hermanos salgan en libertad. Yo no le puedo pedir a la mamá de un preso político, a la señora que no tiene agua, al abuelo que no tiene a sus hijos que espere que Maduro caiga para resolver, carmba, yo no puedo hacer eso", sentenció.

VEA TAMBIÉN Primero Justicia expulsa a Henrique Capriles, Tomás Guanipa y Juan Requesens por participar en las próximas elecciones en Venezuela o

Lamentó que se cumplan ya 10 meses desde la victoria de Edmundo González. "Esto es para pararse y pensar que si no hacemos algo, ellos van a tener más fácil para hacer lo que están haciendo porque lo están haciendo. Me pongo a la orden de la oposición, del país, de los familiares de los presos políticos, de los que me insultaron, de los ciudadanos. Tenemos un deber con los mirandinos".