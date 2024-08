La Unión Europea vuelve a desconocer a Nicolás Maduro: "Él será presidente de facto, sí, pero sin legitimidad democrática”

“No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. El Consejo (de ministros Asuntos Exteriores de la UE) ha decidido que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente", dijo el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.

"Él será presidente de facto, sí, pero sin legitimidad democrática”: añadió el alto representante tras una reunión hoy en Bruselas.

"Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones", agregó Borrell.

VEA TAMBIÉN Borrell advierte que "Venezuela puede entrar en una grave crisis" si no se verifican los resultados electorales o

No obstante, el organismo diplomático no hizo mención alguna sobre reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia, con quien hubo una charla previa a la decisión.

González habló ante ministros de la Unión Europea, invitado por Borrell, quien aseguró que "claramente Maduro no puede ser reconocido como ganador de esta elección presidencial, pero veamos qué tienen que decir los ministros", señaló.

A cuatro semanas de las elecciones en Venezuela, Maduro ha reforzado su aparato represor para frenar la ola de manifestaciones.

El jefe del régimen fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos, aunque a un mes de la elección el ente sigue sin publicar las actas electorales debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición, liderada por Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección que muestran que el candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos.

Desde entonces, miles de venezolanos han salido a las calles a defender su voto, en movilizaciones en las que la respuesta del régimen ha dejado más de 20 muertos y 1.600 venezolanos detenidos que anhelan el cambio político en su país.