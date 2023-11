Hamás estaría buscando una extensión de tregua con Israel; ¿es posible?

Avanza el sexto día de tregua entre gobierno israelí bajo la administración de Benjamín Netanyahu y el grupo paramilitar, Hamás. El acuerdo, estaría dispuesto a extenderse por cuatro días más a cambio del intercambio de rehenes y prisioneros palestinos. El anuncio fue dado por una fuente cercana al movimiento islamista citada por la agencia AFP, esa voluntad ya habría sido trasladada a los mediadores internacionales.

Por su parte Israel mantiene la certeza de continuar con la ofensiva una vez la tregua llegue a su final y se espera que pudiera darse por culminada una vez pasada los diez días. El primer ministro israelí anunció horas más tarde que: "al comienzo de la guerra, me puse tres objetivos: Eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel. Estos tres objetivos siguen en pie”.

Israel, fuertemente criticada por la comunidad internacional por la escala ofensiva que ya cumple más de un mes y medio ha elevado la presión contra Hamás para dar por eliminado las milicias internas. Netanyahu sumó que: “la semana pasada conseguimos un gran logro: la devolución de decenas de nuestros rehenes. Hace una semana esto parecía imaginario, pero lo conseguimos. Pero en los últimos días he escuchado una pregunta: Tras completar esta etapa de devolución de nuestros rehenes, ¿volverá Israel a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay ninguna situación en la que no volvamos a luchar hasta el final. Esta es mi política. Todo el Gabinete la apoya. Todo el Gobierno la apoya. Los soldados la apoyan. El pueblo lo apoya: esto es exactamente lo que haremos", mencionó.

El mensaje de extender la tregua se produce en medio de las presiones para conseguir un alto el fuego duradero en el conflicto.

El secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, viajará en los próximos días a Israel para continuar el trabajo diplomático que, juntamente con Egipto y Catar, están haciendo para mediar entre el estado hebreo y Hamás.

Cabe mencionar que, hasta ahora, la tregua ha permitido la liberación de 60 rehenes israelíes, además de 20 tailandeses, un filipino y un ruso-israelí al margen de este acuerdo.

De igual manera, de que se pueda brindar la liberación de más rehenes, esta sería la sexta de un grupo de personas liberados en el marco del alto al fuego temporal en la Franja de Gaza.

