Marco Rubio, senador de EE.UU. en NTN24: "Los aliados de Maduro tienen que reconocer que la elección presidencial de Venezuela no fue democrática"

Venezuela está atravesando momentos muy duros luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), institución que controla el régimen, diera como “ganador” en los comicios al dictador Nicolás Maduro.

Luego de que el presidente del órgano electoral, Elvis Amoroso, proclamara a Maduro “ganador” del proceso electoral, miles de venezolanos han salido a las calles a protestar.

En estas manifestaciones, de momento, se han registrado más de una decena de muertos y al menos 430 detenciones.

Sobre este asunto, diferentes actores políticos internacionales han opinado, tal es el caso del senador republicano de los EE.UU. Marco Rubio.

El legislador dijo frente a las cámaras de NTN24: “Si los aliados del régimen protegen la dictadura de Maduro que se roba una elección, están poniendo en duda su propia credibilidad”.

“Los líderes aliados de Maduro tienen que reconocer que esta no fue una elección democrática. La mayoría del país no quiere a Maduro como su mandatario. Los venezolanos no están solos, y si esto se hace de manera correcta, más países y más líderes se van a unir a este esfuerzo”, agregó.