Parlamentarios españoles expulsados de Venezuela llegaron a Madrid criticando al gobierno de Pedro Sánchez y mandando ánimo a los venezolanos para las elecciones

Este sábado 27 de julio llegaron al aeropuerto de Madrid, Barajas, los nueve parlamentarios del Partido Popular español que fueron expulsados de Maiquetía, en Caracas, cuando intentaban ingresar a Venezuela para acompañar la jornada electoral.

Los diplomáticos hicieron una breve conferencia a su llegada al aeropuerto y cuestionaron al régimen de Nicolás Maduro, criticaron al gobierno de Pedro Sánchez por el comunicado que enviaron tras la expulsión de los políticos de Venezuela, y enviaron apoyo a la distancia para los seguidores de la oposición.

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Esteban González Pons, criticó el accionar del embajador de España en Caracas y al Ministerio de Exteriores español por no haberlos acobijado ante la arbitrariedad que estaban sufriendo por parte del régimen madurista.

"El embajador de España hizo mal no estando presente y no acudiendo a amparar a sus compatriotas en una decisión difícil y sometidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial y el Ministerio de Exteriores se equivoca poniéndose del lado de Maduro, debería respaldar a sus compatriotas que hemos sido maltratados", aseveró el diplomático.

Además, le mandó un mensaje a los venezolanos: "Hemos observado una dictadura que se pudre y se acaba, tememos que mañana sea capaz de las mayores atrocidades para tratar de impedir la victoria imparable de la oposición y la democracia en Venezuela".

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, aseveró que Maduro tiene miedo de lo que pueda pasar en estas elecciones y los expulsó para que no pudieran ver la victoria de Edmundo González: "Mañana habrá una avalancha de votos, Maduro no quiere testigos de la victoria de la democracia en Venezuela y por eso nos expulsaron a nosotros y a los demás expresidentes iberoamericanos. Desde aquí les quiero transmitir a los venezolanos ánimo, no tengan miedo, salgan a votar. Venezuela puede volver a ser una gran nación".

Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular y otro de los expulsados del aeropuerto de Caracas, se fue lanza en ristre contra el gobierno español: "hemos visto un lamentable comunicado del gobierno de España, ellos sabían que iríamos a Caracas en apoyo a la oposición no como observadores y es lamentable ver al gobierno de Pedro Sánchez compartir el discurso del chavismo y de Maduro".

Por último, le envió un mensaje a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español que encabeza la misión de observadores chavistas que estarán en las elecciones venezolanas: "El señor José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue presidente del gobierno español, contribuya a dar a apariencia de legalidad y de democracia a todo este proceso es lamentable. Yo creo que Rodríguez Zapatero es cómplice del régimen".

Los miembros de la comisión española que llegaron a Caracas, pero fueron expulsados por el régimen de Maduro son el eurodiputado Esteban González Pons y los congresistas Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo, Alfonso Serrano y Macarena Montesinos.