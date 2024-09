Senado de España debate moción que busca el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela

Este miércoles, el Senado de España debate una moción que busca el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

El texto, promovido por el Partido Popular, subraya que “el Gobierno de España no puede seguir generando dudas acerca de su posición en relación con el proceso de transición a la democracia que se ha abierto en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de pasado”.

“Ya no sirve tan sólo con apelar a los Acuerdos de Barbados, incumplidos por el régimen de Nicolás Maduro sistemáticamente; ya no sirve tan sólo con demandar en términos generales procesos electorales transparentes y limpios en cualquier lugar del planeta; ya no sirve tan sólo con reclamar la publicación de las actas con las cifras correspondientes al escrutinio electoral del proceso electoral concluido el 28 de julio; ya no sirve tan sólo con ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios”, se lee en el documento.

“Las actas de escrutinio exhibidas por la oposición democrática, cuyos datos en modo alguno ha contrarrestado la Comisión Electoral Nacional (CEN) dependiente de Maduro, muestran sin ningún género de duda que los venezolanos votaron masivamente un cambio de gobierno y la apertura de un proceso de transición a la democracia: el 67% de los apoyos electorales los obtuvo la candidatura de Edmundo González Urrutia, frente al 31% de la candidatura del actual presidente, Nicolás Maduro. Transcurridos cuarenta y cuatro días desde la jornada electoral del 28 de julio, son los únicos datos fiables de los que dispone la sociedad venezolana y la comunidad internacional”, añade el escrito.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó los siguientes puntos en dicha moción.

1- El Senado insta al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela, a la vista de los resultados de las elecciones del 28 de julio de pasado.

2- El Senado insta al Gobierno de España a requerir al régimen de Nicolás Maduro para que reconozca el resultado de las elecciones celebradas el 28 de julio pasado y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia.

3- El Senado insta al Gobierno de España a exigir al Gobierno de Venezuela que ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos.

4- El Senado insta al Gobierno de España a ejercer un papel de liderazgo en la Unión Europea (UE) y en la comunidad Iberoamericana en defensa de los principios democráticos, las libertades y el estado de derecho.

5- El Senado insta al Gobierno de España a posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 52% de los votos, aunque a un mes de la elección, del 28 de julio, el ente sigue sin publicar las actas electorales debido a que dice haber sufrido un "ciberataque terrorista".

La oposición, liderada por María Corina Machado, ha publicado mediante medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que tuvo acceso el día de la elección que muestran que candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos.