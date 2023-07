87 tiroteos registrados este fin de semana en Estados Unidos dejan al menos 27 muertos

Según datos de la organización Gun Violence Archive (Archivo de Violencia con Armas de Fuego), al menos 27 muertos y más de 100 heridos han dejado 87 tiroteos registrados este fin de semana en 50 ciudades de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Tiroteo en Nueva Zelanda privó la vida de al menos tres personas incluido el atacante a horas de inicio del Mundial de fútbol o

De acuerdo con la instancia, ciudades como Chicago, Cleveland, Memphis y Filadelfia destacan por registrar más de una balacera.

Asimismo, la entidad precisa que Estados Unidos ya superó la franja de 400 tiroteos masivos en 2023, lo que supone un año récord en violencia armada.

“Desde que comenzó el año se han reportado 416 tiroteos contando todas las causas, incluidos suicidios, actos no intencionales, homicidios y asesinatos”, detalla Gun Violence Archive.

En cuanto a la cifra de decesos por armas de fuego, el equipo encargado de rastrear los tiroteos y sus características en la Unión Americana sostiene que “2023 ya superó la negativa marca de 2022”.

Everytown Law, una organización de prevención de la violencia armada, se pronunció ante el creciente número de tiroteos registrados.

VEA TAMBIÉN Tiroteo en Filadelfia deja cuatro muertos o

"Las armas de fuego no son solo la principal causa de muerte de niños y adolescentes en Estados Unidos, sino que las investigaciones muestran que los adultos de entre 18 y 20 años cometen homicidios armados a una tasa que triplica la de los cometidos por adultos de 21 años o más".

Por su parte, para la asociación Small Arms Survey (proyecto de investigación independiente ubicado en el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza) “es imposible identificar el número exacto de armas de fuego propiedad de civiles estadounidenses, debido a una variedad de factores, incluidas las armas que no se registran, el comercio ilegal y el conflicto mundial”.

“Los estadounidenses poseen la mayor cantidad de armas por persona en el mundo: alrededor de cuatro de cada 10 dicen que poseen una pistola o viven en una casa con armas de fuego”, explican los investigadores de Small Arms Survey.

VEA TAMBIÉN Tiroteo en concurrida playa de Florida deja a varias personas heridas o

“Yemen, por ejemplo, que tiene el segundo lugar en población con armas de fuego per cápita está muy por detrás de Estados Unidos en términos de propiedad”, añaden.

Aunque cada vez que sucede una tragedia se avivan los llamados al control de armas, según los especialistas, al tiempo también se incentiva la compra de más armas para quienes creen que es la mejor forma de contrarrestar a la inseguridad.