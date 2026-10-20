Adele prepara su quinto álbum tras cancelar un concierto secreto en Londres: este sería el nombre

Adele estaría preparando su regreso discográfico después de cinco años sin publicar un álbum de estudio. Según el diario británico The Sun, la artista estuvo grabando nuevo material en Church Studios, en el norte de Londres, y tendría previsto lanzar un nuevo disco el próximo año.

La cantante también reservó al parecer, en secreto, un concierto en el recinto Roundhouse, en el barrio londinense de Camden, para presentar sus nuevas canciones y conocer la reacción del público. No obstante, la presentación se canceló y, según el reporte, no hay planes confirmados para reprogramarla.

Una fuente citada por The Sun aseguró que Adele quería usar el espectáculo para recibir comentarios acerca de su nuevo material. La cancelación alimentó las especulaciones acerca del estado del proyecto, pero aún no se confirma que responda a una decisión artística de la cantante.

Entre los detalles que se ven, figura el título 38, en referencia a la edad que tendría Adele en la producción del álbum. La artista usó anteriormente su edad como nombre de sus discos: 19, 21, 25 y 30.

Su último álbum, 30, salió en noviembre de 2021 e incluyó canciones como Easy on Me. Luego de concluir su residencia de conciertos en Las Vegas en noviembre de 2024, la cantante anunció que se tomaría un descanso prolongado de la música.

De momento, Adele no anuncia oficialmente el nombre ni la fecha de lanzamiento de su quinto álbum. La información del disco y el concierto cancelado proviene de reportes periodísticos y declaraciones de fuentes anónimas, por lo que los detalles podrían cambiar.