Los colombianos podrían llegar a ganarse desde helados, hasta bonos de un millón de pesos, así como celulares y viajes a Cancún en esta temporada de Black Friday, que tendrá lugar en el país el próximo 27 de noviembre.

La dinámica será posible gracias a una campaña que entregará $100 millones en premios a los usuarios que se inscriban y acumulen más transacciones en PSE durante noviembre.

Se trata de una iniciativa que surge en un momento en el que los usuarios hacen cada vez más compras en línea.

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Con consumidores cada vez más acostumbrados a buscar, comparar y comprar desde una pantalla, el momento del pago se ha convertido en una parte clave de la experiencia de compra.

La lista de premios de ese sistema de pago electrónico en Colombia combina premios cotidianos con experiencias de mayor valor.

¿Cómo participar?

La actividad se compone por dos pasos: registrarse y pagar por PSE durante noviembre. Quienes ya estén registrados solo deben hacer sus transacciones.

La clave está en acumular la mayor cantidad de transacciones posibles pues, entre más pagos y compras realice el usuario, más oportunidades tendrá de ganar.

Detrás de la campaña hay también una invitación a comprar con mayor confianza, en una temporada en la que crecen las transacciones digitales y los usuarios deben estar especialmente atentos a posibles fraudes.

Estudios recientes han demostrado que muchas emociones negativas pueden afectar el proceso de compra de los usuarios por la desconfianza en ciertos sistemas.

Sin embargo, en PSE, cabe resaltar, los pagos se realizan directamente desde la entidad financiera del usuario y bajo sus mecanismos de autenticación.

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Por estas épocas las compañías buscan promover hábitos de compra digital más seguros, en aras de blindar a los usuarios de los ciberdelincuentes, quienes cada vez renuevan sus estrategias para cometer distintos tipos de fraude digital.