La semana pasada, las tropas de El Salvador en Haití realizaron un operativo militar utilizando cuadrúpedos robots armados. La tecnología de la firma china Unitree Go2, representa un peligro potencial y Haití se está convirtiendo en un laboratorio de guerra de la tecnología de China.

La inteligencia artificial no distingue entre un niño o un pandillero. Un arma o un juguete. Quizás por esta razón y por las limitaciones y errores de la inteligencia artificial, nadie se había atrevido a usar perros armados en un combate real con humanos. Hasta ahora.

China comunista, que controla cerca de un 85% de la producción mundial de cuadrúpedos robots con IA, hizo pruebas con robots armados en 2024 en Camboya y en 2025 cerca de Taiwán. Fueron ejercicios controlados, no conflictos reales con vidas reales. En Haití es todo lo contrario.

En junio de 2026 la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció la prohibición de importaciones de los nuevos robots humanoides y los robots de cuatro patas, citando preocupaciones de ciberseguridad y seguridad nacional.

El Ejército de Liberación de China (PLA) y el gobierno comunista tienen como una practica subsidiar diversas tecnologías telecomunicaciones y IA, con el fin de abaratar su costo a precios ridículos y así controlar el mercado global.

En el caso de Haití, se teme que los perros robots armados puedan convertirse en juez, ejecutor y verdugo. El Unitree Go2 fabricados en China por Unitri robotics tiene un costo que oscila entre 1600 a 19040 dólares. Tiene un peso estimado de 15 kilos y una velocidad de 18 kmh y un radio de acción de 360 grados que le permite correr, saltar y subir escalones.

Uno de los problemas claves con los perros robots armados es la transparencia. Se desconoce la arquitectura de control del software. Nadie sabe si los disparos son controlados por un robot o por un operador humano. El fabricante no ha sido confirmado, ni tampoco las especificaciones de las armas que utilizan.

Haití no es un polígono. Es un escenario real con vidas reales. Una zona en la que operan pandillas, grupos de autodefensa, la ONU, el ejército y la policía de Haití, contratistas internacionales y las tropas de El Salvador y civiles atrapados entre balas. Es el laboratorio más desafiante y menos regulado para probar robots de guerra con IA.

Paren a los robots asesinos. Más de 270 organizaciones no gubernamentales en más de 70 países promueven la iniciativa Stop Killer Robots que busca prohibir o al menos regular los sistemas autónomos como los perros robots. Una maquina nunca debe tener el poder de decidir si una persona vive o muere.

Haiti ha recibido a los soldados de Bukele con alegría y ansiedad. El hombre que logró reducir los homicidios en el país más violento de Latinoamérica también puede salvar al estado fallido del Caribe. Esa es la esperanza.

En 2025, El Salvador logró un milagro, registró 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. En menos de una década dejó atrás cifras superiores a 100 por cada 100.000 habitantes. Así nació el milagro Bukele.

El presidente de El Salvador ha recibido luz verde del presidente Trump “Haz lo que tengas que hacer”. Sin embargo el Secretario de Estado Marco Rubio se mostró un poco más cauto en su valoración y llamó a coordinar las operaciones entre la ONU y los soldados de Bukele para evitar un trágico fuego cruzado.

Bukele ha logrado batallas simbólicas en el terreno, pero la principal es el control de la narrativa. En cuestión de semanas han recuperado el estadio nacional Sylvio Cator, en manos de las pandillas, bombardearon la mansión-cuartel de la pandilla 400 Mawozo, se aniquiló a Mathias Saintil de la banda Boston y Wilson Joseph, el máximo cabecilla de 400 Mawozo solicitó auxilio a ONU.

Mientras Bukele posiciona sus victorias en Haití en redes sociales, nadie pregunta y nadie responde, investiga o reclama por el uso de robots chinos en Puerto Principe.

Aunque la llegada de tropas de El Salvador ha generado gran expectativa y esperanza, la isla caribeña no puede ser el laboratorio de tecnología comunista. El fin no justifica los medios. Hace falta transparentar las cosas para evitar una tragedia mayor.