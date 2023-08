Al menos 3.5 millones de jóvenes no están inscritos en el Registro Electoral venezolano

De cara a los comicios presidenciales en Venezuela, previstos para 2024, la no participación del voto joven es una preocupación latente, principalmente por el éxodo, ya que muchos venezolanos emigraron sin inscribirse en el Registro Electoral.

Por otra parte, los migrantes que esté acogidos en países que no posean relaciones diplomáticas con Venezuela, tampoco podrán elegir al presidente del país.

La coordinadora nacional de la organización Voto Joven, Wanda Cedeño, afirmó que la nueva administración del Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que atender estos asuntos. Precisó que hay tres millones y medio de jóvenes que no están inscritos en el CNE o no actualizaron sus datos para ejercer su derecho al sufragio.

"Actualmente, los países que no tengan relaciones diplomáticas con Venezuela tienen un gran reto. Y es que los consulados no se van activar para procesos electorales y, por ende, los venezolanos que residan en esos países no van a poder votar", precisó en entrevista a Unión Radio.

Apuntó que existen alternativas para que los migrantes voten, que no solo dependen de las relaciones diplomáticas.

Cedeño destacó que en los últimos años, la crisis económica, fallas en servicios y la pandemia ocasionó una migración interna donde muchos ciudadanos se mudaron del interior del país hacia la Región Capital.

"La primera tarea, para nosotros desde voto joven, es que aprueben una jornada especial de inscripción y actualización de datos, en donde se incluyan no solo puntos en cada municipio, sino también en las principales plazas, paradas de autobuses y universidades".

"Es necesario que demos ese primer paso de inscribirnos y actualizar nuestros datos (…) los venezolanos debemos tener claro que nuestro derecho al voto no nos los puede quitar nadie. Debemos salir a votar, a participar y, sobre todo, defender el voto que es lo que siempre nos ha faltado", subrayó durante su entrevista.