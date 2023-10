Análisis de la reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad

El pasado jueves 06 de octubre se llevó a cabo en Ciudad de México una reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos en materia de seguridad que fue encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y que trató temas como la migración y narcotráfico.

En Mesa de Periodistas se analizó esta reunión con Salvador Fraustro, director de investigación de Milenio, y Luis Miguel González, director editorial de El Economista.

“Hay un ánimo de cooperación interesante entre ambos países que viene precedida en momentos complicados en la relación bilateral sobre que el gobierno de Biden iba a reforzar un muro en la zona de Texas, se aclaró que ese dinero ya estaba ejecutado, pero se aclaró que en el ánimo de la administración Biden no está el tema de los muros”, señaló Fraustro.

Sin embargo, González discrepó de esta posición y dijo: “Sea como sea el muro va a crecer, lo que parece como discurso no es suficiente para minimizar un tema como lo es la migración, cada vez se aplican soluciones que alimentan la ruptura con el diálogo y me aterra pensar qué haría una administración Trump, si alguien conciliador como Biden concluye que tiene que poner el muro porque no puede parecer débil”.