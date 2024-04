Asesinan a exreina de belleza en un restaurante de Ecuador

En la tarde del domingo fue asesinada la exreina de belleza ecuatoriana Landy Párraga, quien departía en un local de comidas en el centro comercial La Cuadra en la ciudad de Quevedo.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que dos hombres vestidos de negro entraron al local comercial y le dispararon en varias ocasiones.

El primero de los presuntos sicarios ingresó rápidamente al restaurante cuando Párraga, aparentemente, iba de salida en compañía de un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

En ese momento, la modelo recibe varios tiros y se desploma, mientras que su acompañante cae detrás de una mesa.

Luego de disparar varias veces, el primer atacante se retira y el otro hombre se acerca para volver a disparar.

La exreina de belleza, de 23 años, había sido mencionada en chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Helive Angulo, alias 'Estimado'.

Esto hace parte del caso ‘Metástasis’, una investigación sobre un caso de una supuesta red de corrupción a favor de estructuras criminales que salió a la luz a finales de 2023 y que ha dejado más de 39 personas detenidas.

En las conversaciones, el narcotraficante Norero, le dijo a su abogado que no quería que su esposa supiera que lo relacionaran con Landy Párraga.

"Donde mi mujer sale con algo de ella. Me jodo. Por favor. ¿Cómo llegan a ella?. Mi estimado, el nombre de ella (Landy Párraga) no puede salir por ningún lado. Sino se me viene el mundo abajo", escribió.

Noticia en desarrollo.