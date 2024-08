Así fue como María Isabel Pérez llegó a la dirección de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia

María Isabel Pérez, directora de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia, estuvo en Mujeres de Ataque con Juan Lozano hablando acerca del trabajo que hacen en pro de las mujeres, principalmente y, además, contó, como una abogada experta en derecho de familia llegó a la dirección de la organización.

“La corporación tiene 35 años y ha tenido dos etapas, la primera como una entidad de microcrédito, considerada una de las entidades conocidas como el banco de la mujer y el 75% de los créditos eran otorgados a mujeres con contextos difíciles, a partir del 2008, la corporación tuvo un redireccionamiento estratégico, sin perder el foco, ahora no otorgamos un crédito, sino que hacemos un proceso de acompañamiento a emprendedores y microempresarios”, aseveró la invitada.

“Una persona, muy amiga mía, me pidió en el año 2000 a organizar los estatutos de la corporación, yo les ayudé y les dije “esto me encanta”, entonces casi que me autonombré parte de una asamblea general que creamos con asociados activos y de ahí llegué al 2009, después de su transformación”, puntualizó.