Así se pronunció Estados Unidos sobre inhabilitación de 15 años impuesta contra María Corina Machado en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos protestó por la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República, que responde al régimen de Nicolás Maduro, contra la líder opositora María Corina Machado “para ejercer cualquier cargo público” por un período de 15 años.

Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, en una nota divulgada en Washington indicó que la inhabilitación "priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos".

VEA TAMBIÉN María Corina Machado propone canjear deuda soberana por propiedad o participaciones en empresas estatales que privatizaría o

"Los venezolanos merecen el derecho de elegir sin injerencias un candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2024", aseguró el Departamento de Estado.

La Contraloría, cabe recordar, indicó el viernes que la inhabilitación se basa en supuestos hechos, omisiones e irregularidades administrativas en las que “ha incurrido la ciudadana María Corina Machado”.

"Se determinaron errores (sobreestimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio", indicó la Contraloría madurista.

Machado respondió ante la medida y dijo: “La inhabilitación del régimen es Inútil. Lo que demuestra es que están derrotados”.

"Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y ganas en las primarias", aseguró María Corina Machado en su red social de Twitter.

La líder opositora advirtió, además: "Aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es hasta el final".

Machado, a su vez, argumentó en un corto video que este tipo de acciones no son nada nuevas en Venezuela. “Nada de lo que haga el régimen nos sorprende. Todo este tema de las inhabilitaciones ni me sorprende ni me preocupa”, agregó.

La determinación de la Contraloría se conoció este viernes 30 de junio tras la solicitud del diputado José Brito, bautizado por la opinión pública como "Alacrán" por prestarse a los juegos del chavismo para anular a la oposición.