Aumenta expectativa electoral en El Salvador: Análisis de la próxima jornada en el país más pequeño de Centroamérica

La principal carta que se juega el actual mandatario para ser reelegido es la recuperación de la seguridad y la confianza de inversionistas, según sus defensores. En ese sentido, el diputado oficialista Christian Guevara del partido ‘Nuevas Ideas’ resaltó los logros obtenidos durante los últimos 5 años.

“No lo estoy diciendo yo, son las cifras reales, o sea, no ha tomado el rato decir nosotros pasamos de ser en el 2016, 2017, 2018 el país más violento del continente a solamente hace cinco años a ser el país más seguro del continente americano después de Canadá”, aseguró el dirigente político quien destacó el crecimiento económico gracias en parte a la reactivación del turismo. “A este país no venía nadie, teníamos cifras bajísimas de turismo y hoy se han duplicado y además los tiempos de estadía son mucho mayores, es decir, que muchos datos de turismo, entre comillas, era turismo de paso y hoy tenemos turismo de larga estadía, gente que se viene literalmente de vivir a las playas para aprender el surf y eso es posible gracias a la seguridad. Donde hay violencia, no hay turismo”, enfatizó en entrevista al programa La Noche.

Por su parte, el reconocido columnista de opinión, Oscar Picardo manifestó desde la capital de El Salvador que el proceso electoral del domingo 4 de febrero es “complejo”, que se realiza en medio de la declaratoria de un régimen de excepción y recalca que 6 artículos de la constitución fueron modificados para poner en marcha la figura de la reelección. Asegura también que pese a los logros de seguridad obtenidos por el actual gobierno, en medio de la encerrona y persecución de pandilleros, también hay inocentes detenidos.