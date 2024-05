Sol El Sol emitió dos llamaradas de la máxima intensidad en las últimas horas

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó en las últimas horas imágenes de dos fuertes llamaradas solares - Fotos NASA

Los eventos ocurrieron a las 5:40 p.m. ET del 8 de mayo y a las 5:13 a.m. ET del 9 de mayo.