Científico advierte que será imposible cumplir compromisos de agenda de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030, en medio de guerra comercial global.

“Lamentablemente hay un nivel de incertidumbre grande que se está viviendo en Europa, en Estados unidos. Hasta que eso no se resuelva no vamos a ver un progreso, no vamos a ver políticas definitivas. Los países se están reconfigurando, el ambiente está complejo, y todo esto es ligado por temas más bien comerciales”.

Godoy explicó que las decisiones que puedan llegar a tomarse influyen con el cambio climático debido a que en últimas es “el comercio que conduce al final el intercambio de materias primas, para la conversión de bienes y servicios”.

Resaltó además que en medio de la guerra comercial que se ha visto a nivel mundial, todavía no se conoce como se van a establecer esos posibles nuevos acuerdos que influyen en el intercambio del flujo de materiales, materia prima y minerales.

“Me gustaría poder decirte, somos optimistas. Pero, no, no somos optimistas, porque hay tal nivel de incertidumbre en cómo vamos a lograr este tipo de cosas, cómo van a quedar los acuerdos, no sabemos qué vaya a pasar”.

El pronunciamiento del científico Alex Godoy surge al tiempo de las más recientes recomendaciones que entregó la Universidad de las Naciones Unidas frente al llamado de fortalecer los mecanismos para detener el crecimiento de la desigualdad social en medio de la crisis climática.

“El impacto de las amenazas climáticas y los efectos sociales al final golpea mucho más a los grupos vulnerables”, agregó al manifestar que, frente a las amenazas climáticas, los grupos más vulnerables resultan más impactados incrementando la inequidad.