Crece rechazo de comunidad internacional frente a alivio de sanciones de la Unión Europea a cuatro funcionarios del régimen de Nicolás Maduro

La decisión adoptada en bloque por el consejo de la unión europea el pasado 13 de mayo causó malestar en un gran sector que ha venido respaldando la lucha de la oposición en la búsqueda de unas elecciones equitativas y que le permitan desde su punto de vista a Venezuela el restablecimiento de la democracia.

Horas después de que fuera establecida la decisión bajo el argumento de continuar la búsqueda unas elecciones “inclusivas y competidas”, diversas voces condenaron la resolución provisional que beneficia a cuatro funcionarios del régimen venezolano, entre ellos al presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso quien rechazó la medida al calificarla como “indigna” pues según él siguen vigentes otras sanciones

En entrevista con el programa La Noche el eurodiputado López-Astúriz cuestionó fuertemente la decisión adoptada señalando que fue tomada en pleno receso del parlamento europeo.

“Está viendo que el Parlamento en estos momentos no está formado, aprovecha la ocasión con nocturnidad y alevosía para levantar estas sanciones que no debería hacerlo porque sabe que el Parlamento siempre ha sido contrario a esta cuestión”. Además, calificó como vergonzosa la decisión impulsada según él por Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y política de seguridad.

“La Unión Europea no es solo el señor Borrell, no es solo el alto representante, somos también los diputados elegidos libremente por los ciudadanos. Me parece de todo punto vergonzoso que se hayan levantado las sanciones a estos señores del Comité Electoral”. También lamentó que el parlamento no esté en funciones actualmente para frenar esa decisión.

El eurodiputado de origen venezolano por también del partido popular de España Leopoldo López Gil resaltó la importancia de que las próximas elecciones se lleven a cabo con una adecuada observación internacional.

“Se están abriendo las posibilidades de una elección por parte del pueblo venezolano a través del voto de una nueva dirigencia, particularmente de un nuevo presidente”.

Mientras durante los últimos meses el régimen venezolano ha arreciado contra la oposición María Corina Machado y el candidato único Edmundo González lanzaron oficialmente el mecanismo ‘comanditos’ para que los ciudadanos que quieran verificar la transparencia de las próximas elecciones puedan hacerlo a través de esa figura.

Según el coordinador juvenil del partido Vente Venezuela Carlos Fernández hasta mediados de mayo se han registrado 15 mil ‘comanditos’ con el propósito de garantizar el proceso electoral.