El momento incómodo de Maduro cuando Ecarri le insistió en un debate presidencial: "Me tenía ladilla'o"

Nicolás Maduro se refirió a la propuesta del candidato independiente Antonio Ecarri, en el que plantea un debate nacional de todos los aspirantes a la Presidencia, antes de las elecciones previstas para el 28 de julio.

Ante esa sugerencia, Maduro fue tajante en rechazar la propuesta, que aseguró le volvió a plantear este jueves durante la firma del acuerdo de reconocimiento de resultados en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"El candidato Antonio Ecarri, me lo sentaron al lado, me tenía ladillado, me pedía debatir y yo le digo, vete a debatir con el pueblo, no me aguantas un espuelazo Ecarri, mi debate es con el poder popular", vociferó Maduro en un acto de campaña en el municipio Mara del Zulia.

Maduro suscribió este 20 de junio un documento para respetar los resultados de las elecciones en las que aspira a un tercer mandato, a medida que aumentan los arrestos de dirigentes que apoyan la candidatura de la oposición.

El acuerdo firmado en la sede del CNE incluía "la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral" y "competir en un clima de respeto, paz y participación democrática".

El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, no acudió al acto y tachó el acuerdo de "imposición unilateral".

"Lo que diga el árbitro electoral, amén", dijo Maduro tras la firma. "Basta de sabotajes contra nuestro país, basta de conspiraciones. Venezuela quiere tranquilidad".

El nombre de González estaba en el documento. "No acudió al llamado de la patria", dijo Amoroso tras llamarlo a firmar, sin respuesta.