“El pueblo argentino que es soberano ha elegido la libertad”, María Feldtmann, concejal por La Libertad Avanza

En entrevista con el programa ‘La Noche’ la concejal de Buenos Aires, María Feldtmann, asegura que lo que sucedió el pasado 19 de noviembre marca la historia de esa nación suramericana. “Anoche el pueblo argentino, que es soberano, ha elegido la libertad, ha abrazado las ideas de la libertad. Es un día histórico porque el país ya va a tomar otro rumbo, al terminarse una etapa de 20 años de populismo y vamos en camino a recuperar lo que fue la Argentina como potencia”.

Por su parte, Bárbara Ester, investigadora del centro estratégico latinoamericano de Geopolítica CELAG, señaló que el resultado de la segunda vuelta electoral puede definirse como el agotamiento de dos coaliciones que fueron intercambiándose durante las últimas dos décadas constituyendo un bipartidismo, que es la coalición de Juntos por el cambio, con la base de la alianza Cambiemos, y la del peronismo - kirchnerismo. “Me parece que lo que hay es una nueva fuerza que rompe esa lógica binaria con mucha fuerza y en muy poco tiempo. Porque, digamos, el ascenso de Javier Milei se da a partir del 2001, desde las elecciones legislativas, y la verdad que es un ascenso meteórico. No me atrevería a decir que es el fin del populismo, sino un populismo de nuevo estilo”.

La concejal de Libertad Avanza señaló desde Buenos Aires, que la campaña del miedo impuesta por el oficialismo no funcionó y que a la final terminó “jugando en contra” de su candidato. “Los argentinos estábamos hartos y realmente queríamos un cambio”.

Bárbara Ester socióloga y experta de CELAG, coincidió en señalar que las campañas en las que se impone el concepto de miedo por lo general no funcionan.“En 2015 se ajustó al oficialismo a hacer una campaña similar contra Mauricio Macri cuando ganó las elecciones y ganó las elecciones Mauricio Macri, o sea que no fue efectiva la campaña del miedo, me parece que no es propositiva, que no tiene llegada”, enfatizó.

Los más de 40 millones que tiene Argentina están ahora a la espera de los anuncios y medidas que tome el nuevo presidente para lograr la estabilización de la economía. Horas después de su victoria, las acciones comenzaron a subir en Wall Street y los bonos crecieron un 6%. Sin embargo, existe incertidumbre sobre lo que tendrá qué hacer el nuevo gobierno para ponerle punto final a la hiperinflación y si la dolarización de la economía podría ser la solución. En sentido, Feldtman apuntó a señalar que el resultado de las medidas adoptadas no podrá verse de un día para otro, pero que Milei trabajará hasta convertir a Argentina en la potencia que era antes.

Al preguntársele sobre el plan de política exterior que mantendrá Milei, Feldtmann aseguró que las relaciones internacionales son y serán una prioridad, ante todo en aras de mantener la democracia en la región.